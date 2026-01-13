Школьники Подмосковья изучили процесс создания мультфильмов на тематическом уроке

В образовательных учреждениях региона состоялась традиционная линейка с поднятием флага Российской Федерации и исполнением гимна. После этого для обучающихся провели тематический урок, на котором рассказали о процессе создания анимационных фильмов.

Участники мероприятия узнали, что фантазия, ответственность и умение работать в команде играют ключевую роль в работе мультипликаторов. Обсудили современные подходы к развитию традиций отечественной анимации и популярность новых мультфильмов в России и за рубежом.

Особое внимание уделили критериям качества анимационных фильмов, которые помогают детям познавать мир, развивать нравственность, интеллект и эмоциональную сферу. Отдельно отметили значимость отечественной мультипликации, отличающейся самобытностью, глубиной сюжетов и художественными решениями.

В интерактивной части урока школьники попробовали себя в ролях мультипликаторов, сценаристов и режиссеров, что позволило им лучше понять особенности создания анимации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.