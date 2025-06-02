Школьники Орехово-Зуева научили школьников Владимирской области управлять БПЛА

Участники студии образовательной робототехники «Квадро» (действует на базе ГГТУ) посетили школу в поселке Городищи Владимирской области и провели мастер-класс «Основы управления беспилотными авиационными системами (БАС)». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под руководством доцента Института дополнительного образования ГГТУ Евгения Сарыкова, а также студентов 3 курса физико-математического факультета Алана Добрынина и Виктории Кондрахиной, ребята познакомились с тренажером-симулятором «Аэросим». Участники мероприятия смогли попробовать свои силы в управлении квадрокоптерами: «Пионер Мини» в визуальном режиме и «Пионер» в FPV-режиме. Для этого были организованы специальные полетные зоны.

«Надеемся, что проведенное мероприятие поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии. Мы постарались создать атмосферу, в которой каждый мог бы узнать больше о различных сферах применения БАС, самостоятельно совершить ряд полетов и понять, что ему действительно интересно», — отметили в пресс-службе ГГТУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.