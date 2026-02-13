Школьники Одинцово написали письма героям-интернационалистам

сегодня в 17:28

В Одинцовской гимназии №14 13 февраля прошла творческая мастерская «Письмо Герою», где школьники подготовили открытки и письма для воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовал советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Илья Черемисин совместно с классными руководителями и учащимися. В ходе мастерской гимназисты обсудили подвиги солдат, участвовавших в вооруженных конфликтах за пределами страны.

Обсуждение помогло школьникам глубже понять значение мужества, долга и патриотизма. После дискуссии участники создали открытки с изображением Родины и написали слова благодарности и поддержки героям.

Готовые письма передадут в местный совет ветеранов для воинов-интернационалистов. Организаторы отметили, что такие инициативы способствуют сохранению исторической памяти и формированию чувства гордости за страну у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.