Школьники Королева приняли участие в мастер-классе «Букет поздравлений»

Сотрудники Дворца культуры «Юбилейный» организовали увлекательное мероприятие для школьников гимназии № 5 — мастер-класс под названием «Букет поздравлений». Этот творческий урок был посвящен истории и традициям одного из любимых праздников, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

Мастер-класс начался с рассказа о происхождении праздника и интересных фактах, связанных с ним. Ребята узнали, почему этот день стал особенным и какие обычаи существуют в разных странах мира.

После теоретической части школьники перешли к практической деятельности. Под руководством опытных педагогов ребята создавали своими руками праздничные открытки и букеты. Каждый участник смог проявить свою фантазию и творческие способности, используя различные материалы: бумагу, краски, ленты и другие декоративные элементы.

В завершение мастер-класса каждый ребенок получил возможность забрать домой созданный собственными руками букет поздравлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.