Фото - © Гимназия им. Е. М. Примакова

Школьники из Подмосковья выступили на конференции «Ломоносов» в МГУ

Ученики гимназии имени Е. М. Примакова представили исследования на Международной научной конференции «Ломоносов», которая прошла с 10 по 25 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гимназию представили Ульяна Юрина и Илья Галкин, ученики 9 класса, которые выступили с очными докладами. Семиклассник Сергей Крутихин представил свою исследовательскую работу дистанционно.

Работа Ульяны Юриной была посвящена проявлению когнитивного искажения «эффект свидетеля» у гимназистов и преподавателей. В рамках исследования участникам предлагали смоделированные ситуации, что позволило получить данные, значимые для развития воспитательной работы и психологического сопровождения в гимназии.

Илья Галкин изучил проявление когнитивного искажения «эффект слепого пятна» у фехтовальщиков. В ходе эксперимента участникам демонстрировали карточки с эпизодами поединков и предлагали определить, выигрывает боец или проигрывает, после чего анализировали их реакции. Работа получила номинацию «Лучшее практико-ориентированное исследование».

Сергей Крутихин исследовал влияние занятий картингом на когнитивные процессы — краткосрочную память, внимание и скорость реакции. В исследовании приняли участие 21 гимназист и 24 картингиста. Анализ показал, что работа с траекторией, динамическая оценка ситуации и управление в нестандартных условиях положительно влияют на когнитивные способности. Автор пришел к выводу, что картинг может служить эффективным средством их тренировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.