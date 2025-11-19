Школьники из Орехово-Зуева посетили «Арт-выставку. VR-погружение в Коломну»

Учащиеся 2 класса «В» гимназии № 15 города Орехово-Зуево накануне посетили «Арт-выставку. VR-погружение в Коломну» в Доме Оглоблина Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основа художественной экспозиции — уникальный контент, созданный на протяжении более 10 лет выдающимися художниками России и стран зарубежья. Отобранные для выставки произведения демонстрируют самые знаковые исторические места и архитектурные объекты Коломны. Технологии виртуальной реальности позволили более глубоко погрузиться в события прошлого.

Также ребята прошли квест и ответили на вопросы викторины о родине пастилы, калача и самовара.

Проект подготовлен Коломенской картинной галереей «Дом Озерова» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Дом Оглоблина — городская усадьба XIX века, возведенная на землях династии промышленников Морозовых и сохранившая дух того времени в современном Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.