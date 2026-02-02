Школьники из Домодедово два года поддерживают дружбу с учениками из Нигерии

Ученики Православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедово уже два года обмениваются письмами и видеопосланиями со сверстниками из приходской школы в Нигерии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международное общение между школьниками строится на общих духовных ценностях и традициях православия. Дети поздравляют друг друга с православными праздниками, рассказывают о жизни, учебе и традициях. Особое внимание уделяется рукописным письмам: ученики пишут их от руки и обмениваются сканами, считая такой формат более личным.

Директор гимназии Евгений Евдокимов отметил, что православие стало мостом, объединившим детей из разных стран. Общение помогает школьникам расширять кругозор, учиться уважению к другим культурам и ощущать себя частью большого православного сообщества.

В проекте участвуют ученики 4–6 классов. Для гимназистов из Домодедово это дополнительная мотивация к изучению английского языка. Педагоги подчеркивают, что такой формат развивает не только языковые, но и коммуникативные и социальные навыки.

Связь между школами поддерживается и на уровне духовенства. Иерей Даниэль Агбаза, благочинный приходов Северо-Африканской епархии в Нигерии, рассказал, что для нигерийских школьников переписка стала важной частью духовной и образовательной жизни: письма читают вслух после занятий воскресной школы и обсуждают.

Сейчас ученики гимназии в Домодедово готовят новые письма и поздравления к Пасхе, продолжая международный диалог, который уже стал доброй традицией.

