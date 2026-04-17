Школьники из Долгопрудного выступили на конференции в МГУ

Школьники из Долгопрудного представили исследовательские проекты на XXXIII Международной конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова 15 апреля 2026 года. В школьной подсекции приняли участие 20 человек, из них 12 — ученики Долгопрудненской гимназии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьная подсекция прошла на факультете почвоведения МГУ в рамках конференции, которая проводится с 10 по 24 апреля. В течение учебного года гимназисты занимались в Школе юных экологов-почвоведов при университете и готовили исследовательские работы под руководством преподавателей вуза. Школу возглавляет кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения Анна Бобрик.

Темы проектов охватили актуальные экологические вопросы: микромицеты городских экосистем, оценку радоноопасности помещений гимназии, влияние свинца и активированной плазмой воды на растения, органическое земледелие при выращивании картофеля, а также моделирование долгосрочных последствий промышленных выбросов на растительный покров.

На конференции участники представили доклады перед жюри из числа преподавателей МГУ и ответили на их вопросы. В подготовке школьников участвовала учитель биологии и химии гимназии Анна Бойкова.

По итогам конференции Анастасия Платонова получила грамоту за лучший доклад. Приз зрительских симпатий присудили Маргарите Хабаровой, Элине Рощиной и самой юной участнице — третьекласснице Веронике Козеевой.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.