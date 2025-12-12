Школьники из Балашихи посетили производство компании «Олма» 10 декабря

Ученики гимназии №11 из Балашихи 10 декабря побывали на экскурсии в компании «Олма», где познакомились с современными технологиями производства и узнали о востребованных профессиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики гимназии №11 посетили производственную компанию «Олма» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Экскурсия прошла 10 декабря.

Школьникам рассказали об истории предприятия, этапах его развития и показали технологические процессы изготовления продукции. Особое внимание уделили производству вискозных нетканых материалов, используемых для клининга и в различных отраслях промышленности, а также выпуску алюминиевых форм и пергамента.

Участники экскурсии узнали о многоступенчатом контроле качества, который позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность продукции. Директор компании Алексей Гезик отметил, что успех предприятия обеспечивают квалифицированные специалисты и современное оборудование.

Школьникам объяснили, что для работы на современных производствах необходимы технические знания и навыки. Экскурсия прошла в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого в Балашихе.

