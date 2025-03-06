Школьники Дзержинского стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады

Дзержинские школьники показали отличные знания по географии, литературе, физкультуре, став победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по этим предметам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проходил 11 февраля 2025 года на базе гимназии № 2 имени М. Грачева город Балашиха. В числе его многочисленных участников были 14 дзержинских школьников и двое из них стали победителями — это десятиклассник МБОУ «Гимназия № 5» Рябикин Артем и восьмиклассник МБОУ «Лицей N3» Саганов Георгий. Наставниками ребят выступили учителя географии МБОУ «Гимназия N5» Галета Светлана Владимировна и МБОУ «Лицей N3» Ревякина Наталья Ивановна. Еще 9 школьников из Дзержинского заняли призовые места.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в число победителей вошли девятиклассница МБОУ «Гимназия № 4» Пакушкина Анна и ученица 11 класса МБОУ «Лицей N3» Гаврилюк Диана. К олимпиаде школьницам помогали готовиться их наставники — учителя МБОУ «Гимназия № 4»Воронцова Елена Юрьевна и МБОУ «Лицей № 3» Рыженкова Ася Евгеньевна. 11 дзержинских школьников заняли призовые места.

Ранее сообщалось, что ученица 10 класса МБОУ «Гимназия № 5» Викулова Юлия стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Наставником Юлии стала учитель физкультуры гимназии № 5 Хмылина Галина Геннадьевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.