Школьники Балашихи стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит с 15 марта по 30 апреля. В олимпиаде от городского округа Балашиха принимают участие 39 обучающихся из 16 образовательных организаций округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята соревнуются по 14 предметам — астрономия, география, искусство (МХК), история, испанский язык, литература, обществознание, право, русский язык, труд, физическая культура, химия, экология, экономика.

На сегодняшний день уже есть 7 призеров. Так, ученик гимназии № 11 стал призером по испанскому языку, лучшими в дисциплине «Искусство» стали два представителя гимназии № 2 и один ученик Лицея. Призером по астрономии стал ученик школы № 10, а приз по обществознанию забрал представитель Лицея. Лучшим в номинации «История» стал ученик школы № 30.

В прошлом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников было всего 7 призеров и 1 победитель из городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.