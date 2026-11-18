В гимназии № 6 Солнечногорска прошла встреча школьников с помощником Солнечногорского городского прокурора Ульяной Пентелькиной. Она рассказала ученикам о наиболее распространенных схемах обмана в интернете, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По словам Пентелькиной, злоумышленники часто звонят под видом сотрудников банка и запрашивают данные карты или код из СМС. Еще один способ — фейковые ссылки в объявлениях на площадках объявлений, ведущие на поддельные сайты. Также распространены взломанные аккаунты друзей в соцсетях с просьбой дать денег в долг и звонки о том, что родственник попал в беду.

Главное правило, которое озвучила помощник прокурора, — никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные посторонним. Если кто-то из знакомых пишет в мессенджере с просьбой о помощи, лучше сначала перезвонить этому человеку лично.