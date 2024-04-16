Школьникам Подмосковья рассказали про основы сварочных технологий

Преподаватели и студенты автомобильно-дорожного колледжа округа Бронницы провели профориентационные мастер-классы «Мой первый шаг в профессию» для учеников 9 и 10 классов Рылеевской школы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Одним из главных вопросов образования школьников является выбор направления карьерного пути. Сделать правильный выбор помогает профориентация. Мастер-классы были проведены в формате активного взаимодействия учеников с преподавателями и студентами. Ребята смогли попробовать выполнить профессиональные действия и получить первые впечатления от увиденной профессии.

Школьники попробовали себя в таких профессиональных направлениях, как: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии» и «Логистика». Учащиеся с интересом изучали основы ремонта автомобилей, осваивали технику сварки и познавали секреты организации логистических процессов. В ходе практических занятий под руководством опытных специалистов они узнали много нового, приобрели ценный опыт и научились работать в команде.

В рамках мероприятия амбассадоры колледжа провели всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании».

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