Школьникам Лыткарина объяснили, как нужно действовать в случае пожара

В гимназии № 4 города Лыткарина провели общеобластные тренировочные учения по эвакуации. Все классы эвакуировались за чуть более 2 минут без спешки и паники. Также были задействованы лучшие силы и средства пожарно-спасательной части № 303, сообщает пресс-служба администрации округа.

После эвакуации ребятам показали аварийно-спасательные инструменты — бензорез, бензопилу, «хулиган». Также один из сотрудников экипировался в теплоотражающий костюм. Внешний слой костюма покрыт алюминиевой фольгой, а лицо защищает специальный щиток.

В результате учений были эвакуированы 197 детей и 13 сотрудников.

«Также учебная эвакуация, в которой были задействованы 530 детей, прошла в гимназии № 7. Наши сотрудники разделились и осмотрели все этажи, чтобы не упустить кого-то из учеников. После эвакуации выяснилось, что сотрудники гимназии не закрыли несколько окон. При пожаре важно закрывать окна, чтобы не допустить притока воздуха к огню», — рассказал пожарный ПЧ-303 г. Лыткарино Евгений Худоба.

В процессе таких учений проверяется готовность администрации школы к внештатным ситуациям. Руководителям, преподавателям и учащимся важно постоянно отрабатывать навыки проведения эвакуации. Помимо учебной эвакуации, ПЧ-303 на регулярной основе проводит экскурсии по части для школьников Лыткарина.

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