Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступления в РДК*

Второй западный окружной военный суд приговорил к 7 годам воспитательной колонии 17-летнего ученика старших классов из Курска, признанного виновным в оправдании терроризма и попытке присоединиться к террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, сообщает РИА Новости .

Установлено, что с октября 2023 по март 2025 года старшеклассник связался с РДК* с целью вступления в организацию. При этом представители РДК* ответили, что это возможно только по достижении совершеннолетия. Помимо этого, в августе прошлого года подросток опубликовал в одном из мессенджеров сообщения с оправданием деятельности террористической организации.

Юношу признали виновным по ч. 1 ст. 30 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Курский суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 7 лет в воспитательной колонии, а также на 2 года лишил права администрировать сайты в Сети. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали 63-летнего экс-работника СБУ по подозрению в подстрекательстве к террористическому акту во время проведения Парада Победы на Красной площади.

* Запрещенная террористическая организация в РФ.

