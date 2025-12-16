Бывшего сотрудника СБУ задержали в Крыму за призывы к теракту

В Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали экс-работника СБУ по подозрению в подстрекательстве к террористическому акту, сообщает «Царьград» .

Антитеррористическая комиссия Севастополя сообщила, что задержанным оказался 63-летний мужчина, ранее служивший в Службе безопасности Украины (СБУ). Он подозревается в том, что призывал к совершению теракта на Красной площади во время проведения Парада Победы.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма с использованием интернета).

В настоящее время расследование продолжается. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

