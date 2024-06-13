Школьник из Подмосковья примет участие в арктической экспедиции

В Москве завершился финальный отборочный этап пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». 12 участников из 24 финалистов получили возможность отправиться в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди отобранных команд — представители Южного, Сибирского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. Школьник из лицея № 2 им. В. В. Тихонова г. о. Павловский Посад Ярослав Савичев стал одним из финалистов, которые отправятся в путешествие к вершине планеты. Эта экспедиция станет пятой по счету и посвящена 65-летию атомного флота России.

Более 30 тыс. школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 16 лет приняли участие в этом мероприятии. Финал проекта прошел в павильоне № 19 «АТОМ» на Международной выставке-форуме «Россия», организованный информационными центрами по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом». В рамках финала были проведены интеллектуальные игры и презентации, где участники демонстрировали свои знания в области естественных наук и предлагали идеи по использованию атомных технологий для развития своих регионов.

В этом году проект «Ледокол знаний» впервые приобрел международный статус, и в экспедиции примут участие школьники из 10 стран-партнеров Росатома, а также зарубежные эксперты. Участников ждет насыщенная программа на борту атомного ледокола «50 лет Победы», включая образовательные сессии, эксперименты и встречи с известными учеными.

В прошлом году в экспедицию по Северному полюсу вместе с победителями конкурса «Большая перемена» отправился учитель года России 2022 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов.

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