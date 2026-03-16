Схема старая, обертка новая: как хакеры взламывают iPhone россиян

Мошенники стали взламывать и вымогать у россиян деньги по старой схеме с iCloud, но под предлогом установки модифицированной версии Telegram, сообщил РИАМО ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин.

«Мошенники под всевозможными предлогами просят вас выйти из своего Apple ID и войти в другой, который они предоставят — якобы временно. Если так поступить, iPhone оказывается привязан именно к этому чужому аккаунту, а дальше мошенники быстро включают на нем режим украденного устройства и затем вымогают деньги за разблокировку», — объясняет Москвин.

Специалист объяснил, что это довольно старая уловка, которой десяток лет. Хитрость кроется в том, что в iPhone есть режим украденного устройства. Включить его можно из iCloud, войдя в него под своим Apple ID. Так на экран привязного устройства можно вывести сообщение, узнать его геолокацию, полностью стереть или заблокировать.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не входите на своих устройствах в чужие системные аккаунты — Apple ID на iPhone, аккаунты Google на Android-смартфонах, учетные записи Microsoft на Windows-компьютерах», — советует Москвин.

На фоне нестабильной работы мессенджера Telegram мошенники стали активно предлагать доверчивым пользователям якобы модифицированную версию приложения. Это легкий способ стать жертвой злоумышленников. Телефоны некоторых после этого превращаются в «кирпичи».

