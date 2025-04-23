Схема простая: жертвы мошенников рассказали об обмане на сайтах знакомств

Пользовательницы приложения знакомств Twinby рассказали о схемах мошенничества: одной девушке предложили купить фейковые билеты в театр, другую уговорили вложить большую сумму денег в криптовалюту, сообщает Life.ru .

«Взаимный лайк произошел с Александром, который находился по делам в Амстердаме. Перешли общаться в Telegram. Переписка пошла, скорее, дружеская, как у давних знакомых. Лишь спустя месяц он закинул удочку, что его сестра-криптоаналитик разбогатела на трейдинге, благодаря ей и он заработал на иномарку. „Теперь тебе помогу, закроешь долги“», — поделилась Ольга (имя изменено) из Белгорода.

Она вложила 550 тысяч рублей, которые взяла в кредит, а затем не смогла вывести большую часть денег.

Другая пользовательница по имени Аглая (имя изменено) из Санкт-Петербурга, зарегистрировавшись на Teamo, после уговоров мошенника потеряла на криптовалюте 850 тысяч рублей.

По словам юриста Сурье Рамазановой, при настойчивом подходе в таких случаях можно привлечь злоумышленников к ответственности и списать долги.