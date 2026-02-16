Шеф-повара рассказали о нестандартных рецептах блинов на Масленицу-2026

Масленица в 2026 году становится поводом для кулинарных экспериментов. Шеф-кондитер Виктория Бредис и шеф-повар Василий Величко предложили необычные варианты блинов с яркой подачей и оригинальными начинками, сообщает 56orb.ru .

По словам основателя кондитерской студии VictoriaBredis Виктории Бредис, популярность набирают блины с рисунками и надписями. Для этого часть теста окрашивают какао или пищевыми красителями, наносят узор на сковороду, а затем заливают базовым слоем. В результате получаются блины с принтами, сердечками или поздравлениями.

Шеф-повар Василий Величко предложил гречневые блины со свеклой и маринованной форелью. В тесто добавляют дрожжи и смесь гречневой и пшеничной муки, а начинку готовят из запеченной свеклы и рыбы.

Еще один вариант — свекольные блины со страчателлой, вяленой вишней и кедровыми орешками. Запеченную свеклу измельчают с молоком, смешивают с мукой и яйцами, а готовые блины подают с сыром и ягодами.

Любителям сытных блюд подойдут шпинатные блины с куриной печенью и яйцом. Печень обжаривают с луком, измельчают и заворачивают в зеленые блинчики.

Также в подборке — овощные блины на томатной основе. В тесто добавляют протертую мякоть томатов, что придает блюду яркий цвет и легкую кислинку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.