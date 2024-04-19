Шеф-повар перечислил натуральные продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе

Шеф-повар Александр Белькович отметил, что при украшении пасхальных яиц лучше всего прибегать к натуральным красителям, они есть в каждом доме, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт заявил, что в качестве безопасных красителей можно использовать фрукты, овощи и ягоды. Среди них — свекла, черника, кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, морковь и виноград.

«Главное, чтобы емкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным, и краска быстрее возьмется», — объяснил Белькович.

Шеф-повар обратил внимание, что насыщенность цвета яиц можно выбрать на свое усмотрение. Например, для пастельных оттенков подойдет 5-минутная варка, а для получения более ярких тонов продукт необходимо опустить в кипящую воду на полчаса.