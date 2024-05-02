Москвич попался на закладке итальянского ружья в «серой зоне» для челябинца

Москвичу грозит до 5 лет колонии за закладку огнестрела под Нижним Новгородом

Житель Москвы закопал снятое с учета ружье Franchi SPAS-15 в Нижегородской области, договорившись о его продаже с новым знакомым с Урала. Конспиративную схему раскрыли силовики, и теперь москвича ждет суд и в перспективе до 5 лет колонии, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Все произошло еще в октябре 2023 года, когда 55-летний мужчина отправился на охоту из Москвы в Челябинскую область. В регионе он познакомился с местным жителем, которому рассказал о своем ружье. Новые знакомые договорились о продаже итальянского «ствола», но сделку решили провести на нейтральной территории — в Нижегородской области.

По дороге в место назначения у покупателя сломалось авто, и тогда продавец решил закопать ружье около нижегородской деревни Горный Борок. Челябинец добрался до места, забрал «ствол» и отправился домой. В родной области его уже ждала полиция.

По факту произошедшего возбуждали уголовное дело. Житель Москвы полностью сознался в содеянном, его ждет суд.