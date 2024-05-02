Производитель Подмосковья разработал систему управления светодиодным освещением

Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, созданных с использованием отечественных цифровых и аналоговых микросхем, разработала систему для управления светодиодным освещением. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Система «Аврора» может применяться на объектах любого типа и назначения, где требуется организация комфортного освещения. Разработкой, проектированием, а также проведением опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ данной системы занимались инженеры службы исследований и разработок предприятия. Всего на производстве создано три подразделения, каждое из которых занимается своим направлением — аналоговыми разработками, цифровыми разработками, а также разработками источников света.

По словам инвестора, использование варианта системы управления освещением «Аврора» позволит сделать «умное» освещение более доступным по цене, расширив сферу его применения.

«Наша компания постоянно развивает производственную базу путем инвестиций в современные технологии и оборудование, позволяющие обеспечить бесперебойный производственный процесс и уменьшить стоимость готовой продукции. На предприятии в Сергиевом Посаде производятся специально разработанные модели источников питания, в которых доля значимых компонентов — отечественного производства. Это не сборка ввезенных готовых элементов, а полный цикл производства. Уникальность продуктов заключается в их универсальности и простоте замены аналогичных изделий зарубежных производителей, а значит независимости в развитии отечественного умного уличного освещения и промышленных объектов», — отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Российское производство «Трион» включает в себя полностью укомплектованные и оснащенные линии: участки монтажа, сборок, маркировки, заливки, контроля и упаковки. А также склады под комплектующие компоненты и готовую продукцию. Ранее основное производство компании было расположено в Китае, два года назад инвестор решил локализовать производство в Сергиево-Посадском городском округе. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.