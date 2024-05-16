Херш: Израиль построит стену в секторе Газа

Израиль может разделить сектор Газа стеной на две части

Израиль может разделить сектор Газа, построив стену от границы еврейского государства до Средиземного моря, заявил американский журналист Сеймур Херш. Его слова приводит ТАСС .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал негласное указание построить укрепленную стену от границы Израиля до Средиземного моря, чтобы разделить сектор Газа на части, указано в публикации, ссылаясь на запись Херша в соцсетях.

Таким образом «Нетаньяху негласно признал провал войны», — сделал вывод журналист из такого поручения глав кабмина Израиля, о котором ему стало известно из своих источников.

На критическую ситуацию на Ближнем Востоке может повлиять только смена власти в Израиле на более прагматичное руководство, указано в статье.