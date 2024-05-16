Путин предпочел отечественный лимузин «Аурус» в Китае

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Владимир Путин использует российский «Аурус» во время визита в Китай

Президент России Владимир Путин использует российский «Аурус» для передвижения по Пекину во время официального визита в Китай, пишет РИА Новости .

После церемонии встречи российского лидера в аэропорту Пекина Владимир Путин в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов передвигается на автомобиле Aurus, указано в публикации агентства.

Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Китай в среду.

Это первый официальный визит главы российского государства после переизбрания на пост президента и инаугурации. Он пройдет 16–17 мая

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по актуальной проблематике.

По итогам визита планируется подписание ряда документов о сотрудничестве и совместное заявление лидеров двух стран.