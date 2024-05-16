Путин предпочел отечественный лимузин «Аурус» в Китае
Владимир Путин использует российский «Аурус» во время визита в Китай
Президент России Владимир Путин использует российский «Аурус» для передвижения по Пекину во время официального визита в Китай, пишет РИА Новости.
После церемонии встречи российского лидера в аэропорту Пекина Владимир Путин в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов передвигается на автомобиле Aurus, указано в публикации агентства.
Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Китай в среду.
Это первый официальный визит главы российского государства после переизбрания на пост президента и инаугурации. Он пройдет 16–17 мая
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по актуальной проблематике.
По итогам визита планируется подписание ряда документов о сотрудничестве и совместное заявление лидеров двух стран.