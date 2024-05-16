Избивший жительницу Владивостока американский военный признал свою вину

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Сержант армии США признался в насилии и краже во Владивостоке

Американский военный Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке за кражу и избиение россиянки, признал вину и сотрудничает со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием», — сообщил источник агентству.

Сержант американской армии прибыл в Россию из Южной Кореи к своей знакомой Александре.

Он избил и обокрал ее на 200 тысяч рублей и был заключен в СИЗО № 1 города Владивостока.

Пентагон ведет свое расследование этого инцидента.