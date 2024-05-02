Шестерых нарушителей режима особой охраны выявили в подмосковных ООПТ

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции и администраций горокругов провели контрольные мероприятия с целью выявления нарушений режима особой охраны в ООПТ. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Были проверены заказники «Озеро Белое у деревни Дубасово» (Шатурский округ), «Москворецкий пойменный заказник» (Воскресенск и Раменский округ), «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» (Дмитровский округ), «Красностанское Москворечье» (Рузский округ), а также памятники природы «Озеро Бисерово» (Богородский округ) и «Лохин остров» (Красногорск).

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе осмотра удалось выявить шестерых нарушителей, передвигавшихся на транспортных средствах вне дорог общего пользования.

«Это противоречит требованиям статьи 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях», — заявил Фирсов.

Министр добавил, что участники мероприятий провели 50 разъяснительных бесед, доведя до посетителей ООПТ ограничения, налагаемые режимом особой охраны. Граждане получили также справочные материалы на эту тему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.