Куличи из Истринской сыроварни можно приобрести в Подмосковье

С 1 мая у всех жителей и гостей Подмосковья будет возможность приобрести куличи, приготовленные на Истринской сыроварне. В ассортименте будет представлена пасхальная выпечка различная по размеру, форме и оформлению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Каждый желающий сможет найти товар по своему вкусу.

Можно будет приобрести кулич «Пасхальный» творожный с изюмом, а также «Праздничный» сдобный с цукатами и шоколадом. Как и вся выпечка в Подмосковье, они готовятся только из натуральных ингредиентов, произведенных на фермах, поэтому получаются пышными, нежными и очень вкусными.

Также в праздничные дни на сыроварне можно весело и интересно провести время с детьми. Можно будет покататься верхом на лошадях и посетить обзорные экскурсии по сыроварне.

Билеты на катание и на экскурсии можно приобрести на кассе в кафе.

Сыроварня находится по адресу: округ Истра, деревня Дубровское.

В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.