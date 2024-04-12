Шеф-повар Гребенников рассказал, как приготовить вкусную печень по-строгановски

Шеф-повар Тихон Гребенников рассказал, что печень по-строгановски — печень в сметанном соусе — чаще всего делается из говядины, но блюдо можно также приготовить из курицы. Эксперт предупредил, что с говяжьей печени необходимо снять пленку, с куриной — необязательно, сообщает Общественное Телевидение России .

Для приготовления блюда понадобится 800 граммов печени, 200 граммов сметаны, половина столовой ложки сладкой горчицы, 50 граммов масла, 100 граммов воды и столовая ложка муки. Соль и перец следует добавлять по вкусу.

Лук нужно нарезать мелкими кубиками, после чего разрезать мясо на мелкие куски. Далее, по словам шеф-повара, надо растопить подсолнечное или сливочное масло на сковороде. Нарезанную печень следует посолить и припорошить мукой.

На разогретом масле нужно обжарить печень с луком, после чего оставить их на 3-4 минуты. Соус делается из 25-процентной сметаны, воды, щепотки соли и чайной ложки горчицы. Далее субстанцию надо перемешать и добавить к мясу, после чего оставить томиться блюдо в соусе сроком до 25 минут.

По словам повара, гарнир можно выбрать на выбор, однако классическая подача печени по-строгановски осуществляется с гречневой кашей.