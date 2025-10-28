Шеф-легенда: повар из Кемерова покажет свое искусство на конкурсе в Ленобласти

От Кемерова в Ленинградскую область на конкурс «Лучший школьный повар РФ» отправят Елену, специалиста городского классического лицея. Ее стаж в школьном питании — 14 лет, сообщает Сiбдепо .

Она прошла местный отбор и была признана лучшим поваром в школах своего региона. Это событие Елена вспоминает с большим воодушевлением.

На конкурсе в Ленобласти кемеровскому специалисту предстоит создать вкусные и полезные блюда для детей из продуктов, которые она получит в Гатчине. Важно соблюдать технологии и стремиться к идеальной подаче, но основные критерии конкурса пока неизвестны.

«Это будет строго школьное меню. Но мы еще не знаем, что именно будет», — сказала женщина.

Ранее сообщалось о конкурсе на лучшую школьную столовую в Санкт-Петербурге, его победителями стали повара образовательного учреждения № 148 Калининского района, гимназии № 24 Василеостровского района и школы № 585 Кировского района.

