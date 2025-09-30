Шапкин назвал торжеством исторической справедливости вхождение 4 регионов в РФ

День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией — это судьбоносная дата, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

«Это не просто календарный день. Это — торжество исторической справедливости, итог многолетней борьбы и воли миллионов людей, которые, несмотря ни на что, сделали свой цивилизационный выбор. Они выбрали быть с Россией, говорить на русском языке, хранить свою веру и культуру, жить в единой семье народов великой страны», — сказал Шапкин.

Он добавил, что значимость этой даты для страны сложно переоценить, ведь в этот день исконно русские земли вернулись на Родину. Это укрепило безопасность и суверенитет нашего государства, была восстановлена связь времен. Именно в эту пору очень важны единство и сплоченность.

«Мы, депутаты Московской областной думы, прикладываем все усилия, чтобы помочь новым регионам интегрироваться в правовое и социальное поле России, чтобы их жители как можно скорее почувствовали все преимущества жизни в большой и сильной стране», — заключил Шапкин.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

