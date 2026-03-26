Шанс найти очень маленький: поиски загадочно пропавших Усольцевых возобновят

Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых продолжат после схода снега. Однако специалисты считают, что вряд ли операция даст результат, сообщает NGS24.RU .

Туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко уточнил, что семья пропала в горах, где снег может лежать до июня. При этом территория поисков большая, что затрудняет работу. По его словам, шансов найти семью очень мало.

«Скорее всего, даже, это может случайно произойти», — сказал Исиченко.

Руководитель поискового отряда имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина отметила, что вернуться к поискам семьи, скорее всего, удастся только в конце мая. При этом опасности операции добавит тот факт, что к тому времени в тайге медведи выйдут из спячки, потому нужно будет выждать период, когда хищник «хоть что-то себе наел».

У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» есть версии о том, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых. Однако проверить их можно будет только после того, как растает снег.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье. Семья отправилась в поход и не вернулась.

