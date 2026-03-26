Глава «Лиза Алерт» рассказал о возможном месте несчастного случая с Усольцевыми

У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» есть версии о том, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых. Однако проверить их можно будет только после того, как сойдет снег, сообщает ТАСС .

Как рассказал глава отряда Григорий Сергеев, у пропавших с собой было много металлических предметов — ключи от машины, брелок и другое. Теоретически их можно найти с помощью беспилотника. Однако на практике за 11 суток этого сделать не удалось.

Зима также внесла свои коррективы. В некоторых местах снег был по колено.

«Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — отметил Сергеев.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье. Семья отправилась в поход и не вернулась.

