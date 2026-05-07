SHAMAN пообещал «ошеломительный ответ» врагам России

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готовит «ошеломительный ответ» недоброжелателям России и призвал граждан не поддаваться на провокации, сообщает Газета.ru .

«Я хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан и органы власти, кто противодействует мошенникам и рубят на корню информационные провокации. Напоминаю, что самый надежный способ защититься — незамедлительно прекратить разговор», — заявил артист.

«Сколько бы ни менялись их подходы, итог будет один. Моя же позиция непоколебима и неизменна. И скоро недоброжелатели народа России получат от меня ошеломительный ответ. Ждите!» — высказался певец.

6 мая пранкеры Вован и Лексус сообщили в Telegram-канале, что украинские мошенники попытались атаковать SHAMAN, Джигана, Дениса Майданова и журналиста Владимира Соловьева. По их словам, в преддверии Дня Победы злоумышленники планировали «спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а, следовательно, их аудиторию».

Блогеры призвали не передавать личные данные и не вступать в диалог с неизвестными.

