Прохор Шаляпин признался, что его больше привлекают женщины с опытом

Прохор Шаляпин заявил, что не боится вступить в четвертый брак и мечтает о детях

Прохор Шаляпин, известный своими романтическими приключениями, снова на слуху благодаря своему стремлению создать семью. Несмотря на три брака и личные испытания, он полон оптимизма и надеется на новую главу в жизни, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артист заявил, что не боится вступить в четвертый брак и мечтает о детях — дочке и сыночке. На данный момент его сердце свободно, и он проводит время на отдыхе, собираясь вернуться в Москву с лучшим настроением и свежими силами для покорения сердец поклонниц.

Шаляпин ищет связь, основываясь на взаимной химии, без особого значения для социального статуса своей избранницы. Он открыто заявил, что его больше привлекают женщины с жизненным опытом, которые уже успели пережить серьезные отношения. По его словам, молодые девушки, как правило, недостаточно подготовлены к глубоким разговорам и сложным взаимодействиям. Тем не менее, он не исключает, что может встретить и молодую женщину, которая сможет его заинтересовать.

«Мне женитьба больше нужна, чтобы появились дети, продолжить свой род, остальное все решаемо», — признался певец.

В заключение артист призвал всех, кто еще ищет свою любовь, не падать духом и верить в лучшее.