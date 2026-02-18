Шадаев: Telegram проигнорировал 150 тыс запросов РФ на удаление материалов

сегодня в 11:54

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что мессенджер Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов от России на удаление материалов с запрещенной в стране информацией, сообщает РИА Новости .

«Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов и требований на удаление каналов, материалов, постов, в которых содержится запрещенная информация», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что на основании требований федерального законодательства Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram.

10 февраля российские власти приняли решение о замедлении работы Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы мессенджера. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом законов России. Согласно данным СМИ, с 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке Telegram на всей территории РФ.

