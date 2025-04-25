Северо-Кавказский федеральный округ подал 80 заявок на форум «Сильные идеи»

Жители Северо-Кавказского федерального округа в общей сложности направили на форум «Сильные идеи» уже более 80 заявок, большинство из которых находятся в социальном и предпринимательских треках, сообщает Telegram-канал «Сильные идеи для нового времени» .

Большинство уже поданных заявок на форум «Сильные идеи» поступили из Чеченской Республики и Дагестана. Авторы инициатив предлагают уникальные идеи, направленные на улучшение социальной жизни россиян и предпринимательского сектора.

Все представленные идеи в этих направлениях объединяют инновационные подходы в различных сферах жизни общества, авторы которых стремятся к созидательным изменениям.

Желающие могут направить свои заявки до 15 мая. Для этого достаточно перейти на официальный сайт проекта и заполнить соответствующую форму.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась проектировочная сессия для форума «Сильные идеи». В ней участвовали более 60 экспертов из разных областей.