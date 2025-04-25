В Москве эксперты провели проектировочную сессию для форума «Сильные идеи»

В рамках Национальной кадровой инициативы в Москве состоялось мероприятие, целью которого было разработать проекты для форума «Сильные идеи». Более 60 специалистов, включая партнеров, участников лидирующих проектов и членов рабочей группы экспертного совета агентства, собрались на этой встрече для обмена мнениями и предложениями, сообщает Telegram-канал «Сильные идеи для нового времени» .

Участники проектировочной сессии фокусировались на работе, направленной на подготовку кадров России в условиях цифровизации и технологических изменений. Также эксперты прогнозировали, какими будут потребности у кадров в ближайшем будущем, и обсуждали идею о внедрении в профессиональную переподготовку обучений, которые задействуют в том числе VR-симуляторы.

«В рамках работы на проектной сессии по проектировке идей для сильных идей нового времени с коллегами обсудили возможность интеграции бизнеса в образование. Призываю всех принимать участие. Давайте менять страну к лучшему!» — обратилась к участникам форума представитель компании «Алгоритмик» Ирина Басова.

Представитель лидерского проекта Team Assessment Татьяна Вавилова рассказала, что эксперты в большом составе собрались, чтобы в режиме стратегической сессии сгенерировать огромное количество идей для повышения производительности труда в ключевых отраслях экономики. Лучшие идеи, которые будут реализованы, будут озвучены на форуме.

Руководитель школы беспилотной авиации лидерского проекта Агентства традиционных инициатив Денис Кириков рассказал, что вместе с коллегами занимался генерацией идей в рамках сессии кадровой инициативы для форума «Сильные идеи для нового времени».

Желающие могут предложить свои идеи по улучшению качества жизни на сайте. Лучшие идеи представят руководству страны на форуме в июле 2025 года.