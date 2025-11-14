Сестра помогла Митрошиной осуществить незаконные сделки на 115 млн руб

В деле блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, может появиться новый фигурант. Выяснилось, что девушке в незаконных сделках на 115 млн рублей помогала ее сестра, сообщает «112» .

По предварительным данным, родственница по доверенности проводила сделки с московской недвижимостью в 2023 году, пока сама Митрошина находилась в ОАЭ. Так, например, сестра блогера помогла продать квартиру на Краснопресненской набережной. Стоимость такого жилья — 55 млн рублей.

Также родственница обвиняемой расторгала договор о долевом участии в строительстве апартаментов в Тверском районе. После этого Митрошина смогла вернуть себе больше 60 млн рублей.

При этом сестра блогера могла не знать о незаконности сделок, а покупатели были уверены, что у продаваемого жилья нет обременений. Митрошина же заявила, что считает все средства законно полученными.

Александру Митрошину обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ранее ее поместили под домашний арест. Между тем ее задолженность перед ФНС достигла 210 млн рублей.

