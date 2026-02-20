Сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных

Иностранные кол-центры применяли в своей деятельности ботов в Telegram, которые предоставляли услуги по формированию компромата на граждан. Они использовали сервисы «пробива» для сбора данных о российских военных, которые затем помогали им в дальнейшем для организации терактов, сообщает РИА Новости .

«Сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий», — сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УКБ) МВД.

В течение 2025 года сотрудники управления остановили деятельность самых масштабных в стране ресурсов, занимавшихся оборотом личных сведений. Общий объем конфискованной информации составил свыше 200 ТБ — это более 50 млрд записей.

Однако в зарубежных мессенджерах по-прежнему функционируют каналы и чат-боты, через которые осуществляется нелегальный сбор и сбыт данных. При этом, как отмечают в УБК, запросы МВД к администрациям этих платформ игнорируются.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили, что Telegram по их требованию еженедельно блокирует до сотни подобных сервисов, а с 2022 года их совокупное количество достигло 8358. Тем не менее кардинальных изменений нет: продолжают создаваться новые площадки. В надзорном органе заявили, что руководству мессенджера необходимо самостоятельно выявлять и пресекать работу таких сервисов, запретить их поиск, а также лишить их доступа к инфраструктуре для распространения похищенной частной информации.

