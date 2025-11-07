Сергунина: 15 учителей школ искусств Москвы получили премии Минкульта

С 2022 года министерство культуры РФ проводит конкурс и награждает премиями 150 лучших преподавателей детских школ искусств (ДШИ), университетов и колледжей из разных регионов России. В 2025-м кандидатами на награду были 535 человек, среди лауреатов оказались 15 педагогов из Москвы, рассказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Во время определения победителей экспертная комиссия брала во внимание три критерия. Среди них: применяемые авторские методики, результаты учеников, а также свои творческие проекты.

«В детских школах искусств, профильных колледжах и вузах столицы работают около 7,7 тысяч педагогов. Среди них немало заслуженных и народных артистов России, обладателей других почетных званий. Они обучают ребят более чем по 40 направлениям: от музыки и живописи до веб-дизайна и компьютерной графики», — отметила Сергунина.

Под руководством наставников юные жители Москвы регулярно демонстрируют мастерство как в РФ, так и на международной арене. За прошлый учебный год молодым талантам предоставили 10 тыс. наград и поощрительных призов, еще свыше 280 — Гран-при.

11 московских лауреатов премии Минкультуры РФ 2025 года работают в столичных детских школах искусств (ДШИ) имени И. Ф. Стравинского, Ю. С. Саульского, Н. Г. Рубинштейна, детских музыкальных школах имени В. В. Андреева, В. В. Стасова, Н. С. Голованова, Э. Г. Гилельса, московских городских объединенных детских школах искусств «Измайлово», «Кусково», «Сокольники.

Еще четыре победителя обучают в средних профессиональных образовательных учреждениях. Среди них Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных и Академия джаза.

