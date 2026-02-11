Семья убитого охранника техникума в Анапе получит премию Тиграна Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала вручить премию имени Тиграна Кеосаяна семье охранника, погибшего при нападении подростка на техникум в Анапе, сообщает ТАСС .

Журналисты поинтересовались у нее о планах по оказанию помощи семье погибшего. Симоньян отметила, что премия имени Кеосаяна «обязательно» будет вручена семье охранника, погибшего при нападении на техникум в Анапе.

Ранее Симоньян рассказала, что на учреждение премии ее подвигла история двух воспитательниц детсада из Бугуруслана Оренбургской области. Они защитили малышей от неадеквата, который напал на дошкольное учреждение с ножом.

Подросток устроил стрельбу в техникуме Анапы в среду. Охранник оперативно среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Однако мужчина принял на себя удар и погиб. Еще двое, библиотекарь и студент, пострадали. Они находятся под наблюдением медиков.

