Семья из Рошаля переехала в дом по программе переселения из аварийного жилья

Ключи от своих квартир получили первые жильцы новостройки в Рошале. На улице Химиков завершилось строительство нового пятиэтажного дома. Сюда переедут 135 семей из аварийного жилья в г. Рошаль, п. Бакшеево, п. Пустоши. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более 5,5 тыс. кв. м.

Галина Михайловна Лосева вместе с мужем Владимиром Петровичем недавно отметили новоселье в рошальской новостройке. Новую квартиру супруги получили по программе расселения аварийного жилья. Они переехали из ветхого дома на Свердлова, 41. Галина Михайловна уже не только навела уют в квартире, но и вместе с новыми соседками высадила цветы под окнами.

Посетил новоселов глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий: «Очень рад был поздравить семью с переездом и убедиться, что новое жилье пришлось им по нраву».

Отметим, что работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на всестороннее развитие инфраструктуры и повышение качества и улучшение условий жизни людей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.