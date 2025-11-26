Семинар-совещание по законотворческой деятельности прошел в Рузском округе

25 ноября в администрации Рузского муниципального округа состоялось важное семинар-совещание для депутатов местного Совета депутатов. Мероприятие было посвящено вопросам взаимодействия Московской областной Думы с муниципальными образованиями региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыла совещание заместитель председателя Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления Лидия Николаевна Антонова. Основной темой обсуждения стало взаимодействие между областной Думой и местными советами депутатов в сфере законопроектной деятельности.

Программа семинара включала несколько ключевых блоков. Особое внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, о чем доложили первый заместитель Главы Рузского округа Виталий Юрьевич Пархоменко и социальный координатор Татьяна Сергеевна Ванюшкина.

Законопроектная работа Совета депутатов стала предметом обсуждения в докладе председателя Совета депутатов Ирины Алексеевны Верейной. Важным аспектом стало взаимодействие с молодежным парламентом округа.

Экологическое просвещение населения также вошло в повестку дня. Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Николаевич Шапкин представил информацию о повышении уровня экологической культуры в регионе.

Вопросы местного самоуправления обсудили в контексте нового Федерального закона № 33-ФЗ. Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Николаевич Барсуков осветил основные аспекты приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Завершилось мероприятие ответами на вопросы участников, подведением итогов и торжественным награждением представителей администрации, Совета депутатов, волонтеров и организаций, оказывающих поддержку мобилизованным и их семьям.

«Подобные совещания способствуют укреплению связей между областной и муниципальной властью, что особенно важно для эффективного решения вопросов местного значения и совершенствования законодательной базы региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.