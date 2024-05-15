Семинар по обслуживанию газового оборудования прошел в Подмосковье

Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области организовало большой семинар по вопросам технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мероприятие прошло в Балашихе. В нем приняли участие более 450 человек: представители органов местного самоуправления, руководители управляющих и специализированных организаций со всего региона, сообщила пресс-служба управления.

Заместитель руководителя ГУСТ МО Никита Анашкин во вступительном слове осветил опасные последствия ненадлежащей эксплуатации ВДГО и ВКГО. Чаще всего причиной чрезвычайных происшествий являются нарушения, которые допускают сами жители многоквартирных домов. Однако специализированные и управляющие организации также должны работать с максимальной ответственностью.

Заместитель руководителя надзорного ведомства Сергей Молин рассказал, как законодательно регулируется пользование газом в МКД. Нормативная база постоянно совершенствуется. Сейчас единой специализированной организацией, которая контролирует содержание и общедомового, и квартирного оборудования в регионе, является АО «Мособлгаз».

Управляющие организации отвечают за ВДГО. Они должны заключать договор на диагностику и техобслуживание, проводить регулярные осмотры, чистить вентканалы и дымоходы, красить фасадные газопроводы в местах шелушения и коррозии.

Обязанности собственников и нанимателей жилья: иметь договор на техобслуживание ВКГО и обеспечить доступ специалистов для ежегодного техосмотра. Сергей Молин напомнил, что ответственность за нарушения газового законодательства с апреля текущего года стала гораздо серьезнее. Штраф за незаключение договора ТО, недопуск представителя спецорганизации, самовольную замену приборов вырос. Он может составить до 10 тысяч рублей для жителей, 100 тысяч для должностных лиц, 500 тысяч для юридических. Санкции будут еще жестче при повторном нарушении либо угрозе жизни и здоровью окружающих.

Главный инженер ООО «Мособлгазсервис» Сергей Самохин заострил внимание аудитории на практических вопросах обслуживания. В частности, он напомнил, что график ТО для каждой квартиры можно найти на сайте «МОГ». Сотрудника можно узнать по удостоверению с печатью, QR-кодом и сроком действия, а также униформе с логотипом организации.

Участникам семинара представили обучающий видеофильм. В нем подробно разобраны все этапы техобслуживания газового оборудования — от способов информирования о проведении ТО до алгоритма осмотров. Фильм рассказывает о технических средствах, которые нужно использовать, о мерах безопасности при работах и методах устранения выявленных нарушений.

В учебном видеоматериале особо отмечено, что в 2024 году в Подмосковье начал действовать институт газовых участковых. Мастера организуют работу бригад слесарей, а также регулярно встречаются с жителями домов на вверенных территориях. Сейчас проведено уже более 600 таких встреч.

В завершение мероприятия сотрудники ГУСТ МО и «Мособлгаза» ответили на многочисленные вопросы собравшихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.