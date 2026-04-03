Семеренко назвал причины попадания в черный список работодателей

HR-эксперт: агрессия и ложь в резюме ведут к отказу при устройстве на работу

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, что агрессивное поведение, неподготовленность и ложь в резюме чаще всего приводят к отказу при приеме на работу, сообщает Газета.ru .

Первыми в черный список работодателей попадают кандидаты, которые на собеседовании ведут себя агрессивно, перебивают интервьюера или демонстрируют высокомерие. По словам эксперта, даже сильное резюме не компенсирует подобное поведение.

«Когда кандидат смотрит свысока на интервьюера, перебивает или пытается оспорить очевидные вещи — это показывает его неготовность уважать коллег и работать в команде. Рекрутер сразу видит потенциальный конфликт в будущем, и даже если резюме идеально, такой кандидат получит отказ. Вторая категория кандидатов в черный список — те, кто приходит на встречу, даже не заглянув на сайт компании. Незнание базовой информации о вакансии и деятельности организации говорит либо о низкой мотивации, либо о неуважении ко времени нанимающей стороны», — заявил Семеренко.

Эксперт отметил, что в антирейтинг также входят соискатели, которые приписывают себе несуществующие навыки и должности. По его словам, ложь быстро вскрывается, а доверие восстановить невозможно. Рекрутеры нередко делятся информацией о недобросовестных кандидатах с коллегами.

Кроме того, работодатели обращают внимание на то, как человек ведет себя вне переговорной — общается с администратором или другими претендентами.

«Резюме можно подтянуть, навыкам научить, а вот базовое уважение и адекватность — это либо есть, либо нет. Если человек не способен вести себя корректно даже на собеседовании, где он заинтересован произвести впечатление, то что будет в рабочей обстановке? Такие кандидаты отправляются в черный список первыми», — заключил Семеренко.

