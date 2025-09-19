Семейный фестиваль дружбы народов состоялся в Луганске

В Луганске прошел Семейный фестиваль дружбы народов, организованный администрацией главы ЛНР в рамках единой субсидии ФАДН России, сообщается в Telegram-канале Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

С приветственным словом к участникам фестиваля от имени руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова выступил и. о. руководителя Юго-западного управления Сергей Мильдзихов.

«Фестиваль дружбы народов помогает нам лучше узнать друг друга, почувствовать себя единой большой семьей, в которой ценят и уважают традиции каждого народа. Уверен, что он станет важным вкладом в укрепление общероссийского гражданского единства и будет способствовать развитию культурного диалога и добрососедских отношений», — передал Мильдзихов слова Баринова.

Среди гостей фестиваля были представители Юго-западного управления ФАДН, Дома народов России, федеральных национально-культурных автономий, а также делегация из Ростовской области во главе с заместителем министра — начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и межнациональным отношениям министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона Максимом Даниленко.

В программе фестиваля были ярмарка национальностей, выставка подворий национально-культурных обществ региона, мастер-классы для гостей, концерт национальных творческих коллективов ЛНР, Ростовской области и Москвы.

Также прошло заседание межрегионального круглого стола «Эффективное взаимодействие между региональными органами власти и национально-культурными объединениями в реализации государственной национальной политики».

Круглый стол организован Домом народов России при поддержке ФАДН РФ. Участниками были представители региональных органов власти, федеральных национально-культурных автономий и национально-культурных обществ ЛНР.

Среди спикеров круглого стола были начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Юго-западного управления ФАДН России Михаил Стремедловский и член Экспертного совета при Юго-западном управлении ФАДН России Сергей Шарапа.

«На этом мероприятии мы поделимся передовым опытом и лучшими практиками в реализации государственной национальной политики, я расскажу коллегам о работе нашего Юго-западного управления ФАДН России, будут интересные выступления спикеров по теме грантовой поддержки для национально-культурных организаций. Постараемся насытить наших друзей максимально полезной информацией, чтобы интеграционные процессы проходили максимально эффективно и с пользой», — сказал Шарапа.

Семейный фестиваль дружбы народов стал уникальной площадкой для развития и популяризации семейных ценностей, народного творчества, сохранения уникальных культур, традиций и обычаев всех национальностей, проживающих в Луганской Народной Республике.

