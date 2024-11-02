Семье школьника, которого инспектор ПДН назвала «чмом», пришлось покинуть РФ

Семье 12-летнего мальчика из Красноярска, которого инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) назвала «чмом», пришлось уехать из России, сообщает Sibnovosti.ru .

Мать ребенка рассказала, что после инцидента с инспектором семья приняла решение переехать в другую страну. Для переезда был выбран Таиланд. Теперь мальчик ходит в международную школу.

Женщина уточнила, что они с супругом сначала планировали просто поменять ребенку школу. Однако слухи разлетелись слишком быстро, а мальчика начали дразнить.

В школе в Таиланде, по словам матери ребенка, к ее сыну относятся хорошо. Оскорбления в сторону семьи сошли на нет.

Ранее мальчик пожаловался на то, что его бьют старшеклассники в школе в Красноярске. Родителей и ребенка вызвали к инспектору ПДН. Та начала оскорблять ребенка, обозвала его «чмом».