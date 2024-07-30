«Ты растешь чмом»: в Красноярске инспектор ПДН оскорбила избитого сверстниками мальчика

В Красноярске инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) угрожала и оскорбляла избитого сверстниками 12-летнего мальчика, а затем заставила его написать заявление об оговоре, сообщает Baza .

Несколько месяцев назад родители Матвея заметили, что подросток начал часто приходить домой с синяками. При этом сам школьник ничего не рассказывал, а затем все же сознался, что его бьют старшие пацаны. 10 июля мальчик вернулся домой с большой шишкой и рассказал, что его избил парень по имени Тимур.

Родители приняли решение обратиться в полицию и 24 июля Матвей и его отец были вызваны на разговор к инспектору ПДН Евгении Шалыгиной. При этом женщина сразу начала оскорблять Матвея и заявлять, что он все выдумал.

«Я тебя за человека не считаю, уважать я тебя не уважаю. Просто обращаюсь к тебе по имени, Матвей. Я не знаю, как с тобой общаться. Мне все равно, конечно. Только растешь ты чмом», — сказала Шалыгина Матвею.

Во время разговора отцу ребенка потребовалось отъехать за младшим ребенком, а после его возвращения ему сообщили, что Матвей написал заявление об оговоре. Однако, по словам мальчика, инспектор оскорбляла его и заставила написать заявление при соцработнике.

Родители школьника не оценили методы работы инспектора ПДН и обратились с жалобой в прокуратуру.