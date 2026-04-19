Секс входит в сделку: россиянок вербуют в эскортниц на сервисах по поиску вакансий

Эскортниц и содержанок начали вербовать через платформы для поиска работы. Мужчины ищут личных помощниц с обязательным условием служебного романа, сообщает SHOT .

Один из таких случаев произошел в Москве. 33-летняя Виктория активно искала работу через интернет, откликаясь на вакансии ассистента руководителя. Однажды ей написал Алексей, который представился рекрутером. Он сообщил, что ее кандидатура заинтересовала работодателя, и предложил привлекательные условия: должность личного помощника, официальное трудоустройство и зарплату в размере 400 тыс. рублей.

Виктория готова была принять предложение, но тут всплыла одна деталь: в ее обязанности входило не только выполнение рабочих задач, но и служебный роман.

Менеджер заверил, что работодатель свободен, обаятелен и приветлив. Однако москвичка заподозрила, что ее пытаются не трудоустроить, а сделать содержанкой или вовлечь в эскорт, поэтому отказалась продолжать собеседование.

Похожая схема всплыла в Казани. Там фрилансерше написали в соцсетях с предложением «подработки» на форуме. Девушка должна была стать спутницей состоятельного айтишника на важном мероприятии.

